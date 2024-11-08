3 عقود من الصداقة والتعاون.. سفير كوريا الجنوبية: نتطلع لتعميق الروابط مع مصر -صور

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الإسكندرية - محمد البدري:



أكد سفير كوريا الجنوبية لدى مصر، كيم يونغ هيون، عمق العلاقات التي تجمع بلاده مع مصر، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تشهد الفترة المقبلة تتويج التعاون المشترك بالتزامن مع ذكرى مرور 30 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة وسول بحلول عام 2025.

وأشار "كيم" في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، إلى لقاء أجراه مع محافظ الإسكندرية الفريق أحمد خالد حسن، لمناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي والتنموي وكذلك الشراكات بين الحكومات المحلية بين كوريا ومصر، مبينا أن زيارة الإسكندرية تأتي لاستكشاف آفاق جديدة في التعاون الدبلوماسي.

وخلال لقاءه مع محافظ الإسكندرية أبرز السفير كيم الوجود المميز للشركات الكورية في الإسكندرية، مشيرًا إلى الشركة الكورية التي تدير مركز توزيع قطع غيار في المنطقة الحرة بالإسكندرية منذ عام 2009، والذي يزود مكونات السيارات في جميع أنحاء مصر وشمال إفريقيا.

وطلب السفير الكوري دعم المحافظ لتمكين المزيد من الشركات الكورية من ممارسة الأعمال التجارية في الإسكندرية، ثاني أكبر مدينة في مصر.

وأوضح السفير أنه في إطار التعاون الثقافي ناقش خطة لإنشاء "معهد الملك سيجونغ" مركز اللغة الكورية في جامعة الإسكندرية العام المقبل استجابة للطلب المتزايد من المصريين في الإسكندرية لتعلم اللغة الكورية.

كما اقترح فكرة استضافة فعاليات ثقافية مشتركة حيث تحتفل الدولتان بالذكرى الثلاثين للعلاقات الدبلوماسية في عام 2025، مشيرًا إلى أن الإسكندرية كانت مدينة شقيقة لمدينة إنتشون منذ عام 2000، اقترح السفير زيارات متبادلة لتعزيز العلاقات بين المدينتين.

وناقش السفير مشاريع التعاون التنموي الجارية في الإسكندرية، بما في ذلك مشروع لإنشاء نظام رقمي للتفتيش السريع وتتبع المواد الخطرة في الموانئ والمرافئ في جميع أنحاء مصر، بما في ذلك ميناء الدخيلة، لدعم معالجة الجمارك بكفاءة.

وتناول اللقاء تنفيذ برنامج تدريب مهني بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي في مركز التدريب المهني والتوظيف التابع لجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، يستهدف اللاجئين والشباب المصريين في الإسكندرية.

من جانبه أعرب محافظ الإسكندرية تقديره لجهود السفير الكوري الجنوبي وأشاد بالنمو المستمر للتبادل الثقافي والشعبي بين البلدين، وأعرب عن تقديره للمشاريع الكورية في الإسكندرية، داعيًا إلى مزيد من توسيع العلاقات التعاونية بين الجانبين.

وفي استمرار زيارته للإسكندرية، قام السفير كيم بجولة في ميناء الدخيلة ومركز التدريب المهني، مواقع مشاريع التعاون التنموي، حيث ناقش خطط التعاون مع الأطراف المعنية. كما التقى بممثلين من جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية لمناقشة بيئة الأعمال في الإسكندرية.