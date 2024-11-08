بالصور- فحص 1357 مواطنا في قافلة طبية ببني سويف

بني سويف-حمدي سليمان:

نفذت مديرية صحة بني سويف قافلة طبية مجانية بقرية نزلة البرقي التابعة لمركز الفشن، اليوم الجمعة، وذلك بهدف دعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى، والمناطق الأكثر احتياجا، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وقد جرى خلال القافلة توقيع الكشف الطبي على 1357 مواطنا في 8 تخصصات "الباطنة، والأطفال، والجراحة، والنساء، والجلدية، وتنظيم الأسرة، أسنان، عظام" وسط إجراءات وقائية مشددة، فضلا عن إجراء 213 تحليل دم و طفيليات، و 8 حالات أشعة، وإصدار 12 قرارا للعلاج على نفقة الدولة، فضلا عن عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 299 مواطنا.

كما تضمنت فعاليات القافلة عقد ندوات للتثقيف الصحي لـ 160 مواطنا عن الأمراض المعدية شملت موضوعات "الالتهاب الكبدي الفيروسي – فيروس كورونا المستجد- انفلونزا الطيور - الطفيليات المعوية والبلهارسيا"، و الأمراض غير المعدية (الضغط والسكر والسمنة)، وأورام الصدر، وتنظيم الأسرة، والنظافة الشخصية، ونظافة المنزل، والتغذية السليمة للسيدات الحوامل، والأطفال، وكبار السن.