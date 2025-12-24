إعلان

إسرائيل تتهم حماس بتفجير عبوة ناسفة في رفح وتتوعدها بالرد

كتب-عبدالله محمود:

07:10 م 24/12/2025

جيش الاحتلال الإسرائيلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نقلت القناة 12 العبرية عن مصدر إسرائيلي، أن جيش الاحتلال خلص إلى أن العبوة التي انفجرت بالضابط في رفح ناتجة عن عمل عدائي وتستوجب الرد.

وأكدت القناة 12 العبرية، أن جيش الاحتلال أعلن إصابة ضابط في رفح ناتج عن عبوة ناسفة، متهما حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بأنها من وضعتها ومتوعدًا بالرد السريع.

ومن جانبه، قال القيادي في حماس محمود مرداوي، إن الانفجار الذي وقع في رفح ناتج عن قنابل من مخلفات الحرب التي تركها العدو ولم تنفجر سابقا وأبلغنا الوسطاء بذلك.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جيش الاحتلال رفح إصابة ضابط إسرائيلي في رفح عبوة ناسفة حماس

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الكاميرون

- -
22:00

الجابون

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان