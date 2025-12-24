إسرائيل تتهم حماس بتفجير عبوة ناسفة في رفح وتتوعدها بالرد

نقلت القناة 12 العبرية عن مصدر إسرائيلي، أن جيش الاحتلال خلص إلى أن العبوة التي انفجرت بالضابط في رفح ناتجة عن عمل عدائي وتستوجب الرد.

وأكدت القناة 12 العبرية، أن جيش الاحتلال أعلن إصابة ضابط في رفح ناتج عن عبوة ناسفة، متهما حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بأنها من وضعتها ومتوعدًا بالرد السريع.

ومن جانبه، قال القيادي في حماس محمود مرداوي، إن الانفجار الذي وقع في رفح ناتج عن قنابل من مخلفات الحرب التي تركها العدو ولم تنفجر سابقا وأبلغنا الوسطاء بذلك.