انتحلوا صفة ضباط شرطة.. الحبس المشدد للمتهمين بسرقة تاجر بالإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية بمعاقبة 4 متهمين بالسجن المشدد 3 سنوات، والسجن المشدد 6 سنوات لمتهم آخر، لاتهامهم بانتحال صفة ضباط شرطة وسرقة تاجر أحذية بالإكراه ليلاً.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين طارق حافظ هريدي وشرين فوز الدين، وسكرتير المحكمة محمد البغدادي.

وترجع وقائع القضية رقم 3980 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط القسم يفيد سرقة مبالغ مالية من تاجر بالإكراه.

وكشفت التحقيقات أن كل من "ح.ك.ج"، و"م.ج.م"، و"أ.ج.م"، و"أ.ال.ز"، و"أ.م.ف" اتفقوا مع المجني عليه "م.ب.ل"، تاجر أحذية بالجملة، على شراء مستحضرات تجميل، قبل أن يستوقفه بعضهم ليلاً بالطريق العام مدعين أنهم ضباط شرطة.

ووفقًا لأوراق القضية، بث المتهمون الرعب في نفس المجني عليه وألقوا القبض عليه، واستقلوا سيارة بزعم نقله إلى مقر مديرية أمن الإسكندرية، إلا أنهم استولوا على المبلغ المالي ومتعلقاته الشخصية وفروا هاربين.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة، وقررت النيابة العامة إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها النهائي.