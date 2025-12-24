تشكيل كوت ديفوار وموزمبيق في افتتاح مشوارهما بكأس أمم أفريقيا 2025

واقعة طريفة.. مصطفي محمد يظهر في تشكيل منتخب السودان.. ما القصة؟

استقر الجهازان الفنيان لمنتخبي كوت ديفوار وموزمبيق على التشكيل الرسمي للمواجهة التي تجمع بينهما ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية بالمغرب 2025.

ويخوض منتخب كوت ديفوار مباراته أمام موزمبيق في إطار الجولة الأولى من المجموعة السادسة للبطولة، حيث يستضيف ملعب مراكش اللقاء.

تشكيل منتخب كوت ديفوار لمواجهة موزمبيق:

حراسة المرمى: يحيى فوفانا.

خط الدفاع: جيلا دويه، أوديلون كوسونو، إيفان نديكا، جيسلان كونان.

خط الوسط: إبراهيم سانجاري، فرانك كيسييه، جان سيري.

خط الهجوم: أماد ديالو، ويلفريد زاها، يان ديوماندي.

تشكيل منتخب موزمبيق لمواجهة كوت ديفوار:

حراسة المرمى: إنفرين.

خط الدفاع: برونو لانغا، تشامبوكو، كامبالا، جواو بوندي.

خط الوسط: إدميلسون، فيصل بانجال، إرناني.

خط الهجوم: جيني كاتامو، نيني، دومينجيش.

