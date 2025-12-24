مباريات الأمس
إعلان

تشكيل كوت ديفوار وموزمبيق في افتتاح مشوارهما بكأس أمم أفريقيا 2025

كتب : محمد عبد الهادي

07:10 م 24/12/2025
    يان ديوماندي لاعب كوت ديفوار
    كولو توريه لاعب منتخب كوت ديفوار السابق
    لاعب منتخب كوت ديفوار يقف كحارس مرمى (1)
    احتفال منتخب كوت ديفوار بكأس الأمم الإفريقية 2023
    إيميرس فاي لاعب منتخب كوت ديفوار الأسبق
    احتفال منتخب كوت ديفوار بكأس الأمم الإفريقية

استقر الجهازان الفنيان لمنتخبي كوت ديفوار وموزمبيق على التشكيل الرسمي للمواجهة التي تجمع بينهما ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية بالمغرب 2025.

ويخوض منتخب كوت ديفوار مباراته أمام موزمبيق في إطار الجولة الأولى من المجموعة السادسة للبطولة، حيث يستضيف ملعب مراكش اللقاء.

تشكيل منتخب كوت ديفوار لمواجهة موزمبيق:

حراسة المرمى: يحيى فوفانا.

خط الدفاع: جيلا دويه، أوديلون كوسونو، إيفان نديكا، جيسلان كونان.

خط الوسط: إبراهيم سانجاري، فرانك كيسييه، جان سيري.

خط الهجوم: أماد ديالو، ويلفريد زاها، يان ديوماندي.

تشكيل منتخب موزمبيق لمواجهة كوت ديفوار:

حراسة المرمى: إنفرين.

خط الدفاع: برونو لانغا، تشامبوكو، كامبالا، جواو بوندي.

خط الوسط: إدميلسون، فيصل بانجال، إرناني.

خط الهجوم: جيني كاتامو، نيني، دومينجيش.

كوت ديفوار تشكيل كوت ديفوار تشكيل موزمبيق كأس الأمم الأفريقية

إعلان

