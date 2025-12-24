تبدأ 17 يناير.. جدول امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، جدول امتحان الفصل الدراسي الأول الشهادة الإعدادية.

وتنطلق امتحانات الشهادة الإعدادية العامة، والمكفوفين، والصم وضعاف السمع، والشهادة الإعدادية المهنية، اعتبارًا من السبت 17 يناير وحتى الخميس 22 يناير 2026.

كانت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، اعتمدت مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025 / 2026، للمراحل التعليمية المختلفة.

تبدأ الامتحانات يوم السبت الموافق 10 يناير 2026، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 22 يناير 2026، وفقًا للجداول المعتمدة لكل مرحلة تعليمية.

المرحلة الابتدائية

تُعقد امتحانات الصفوف الثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي في الفترة من السبت 10 يناير وحتى الأربعاء 14 يناير 2026.

المرحلة الإعدادية

تُجرى امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي العام، وكذلك الإعدادي المهني، خلال الفترة من السبت 10 يناير وحتى الأربعاء 14 يناير 2026.

المرحلة الثانوية العامة

تبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام، بالإضافة إلى الصفين الأول والثاني الثانوي للمكفوفين، من السبت 10 يناير وحتى الخميس 15 يناير 2026.

التعليم الثانوي الفني

تُعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الفني، وكذلك الصفوف من الأول إلى الرابع بنظام الخمس سنوات، في الفترة من السبت 10 يناير وحتى الخميس 22 يناير 2026.

وأكدت محافظ البحيرة ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لانعقاد الامتحانات، وتوفير المناخ المناسب للطلاب داخل اللجان، مع الالتزام الكامل بالإجراءات التي تضمن سلامتهم.





