بالصور- مكتبة الإسكندرية تستقبل النائب العام الفلسطيني

الإسكندرية - محمد البدري:

استقبلت مكتبة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، المستشار أكرم الخطيب، النائب العام الفلسطيني، والوفد المرافق له من أعضاء النيابة.

وكان في استقبال الوفد الدكتور محمد سليمان، القائم بأعمال نائب مدير مكتبة الإسكندرية، وعدد من قيادات المكتبة، نيابةً عن الأستاذ الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية.

وتفقد النائب العام الفلسطيني والوفد المرافق له معالم ومراكز المكتبة المختلفة، أبرزها قاعة الاطلاع الرئيسية، بما تضمنت من مطبعة بولاق وكسوة الكعبة المشرفة، بالإضافة إلى المعارض والمتاحف الموجودة داخل المكتبة، مثل متحف المخطوطات، ومتحف الآثار، ومتحف الرئيس الراحل محمد أنور السادات، ومعرض محمد حسنين هيكل، ومعرض الإسكندرية عبر العصور، ومعرض شادي عبد السلام.

كما اطلع النائب العام الفلسطيني خلال الجولة على أبرز مشروعات المكتبة الثقافية والرقمية والتكنولوجية، فضلاً عن المواد المعرفية والتراثية التي تحتويها المكتبة.

وأشاد المستشار أكرم الخطيب بدور مكتبة الإسكندرية الريادي في نشر الثقافة والمعرفة، كونها أحد أكبر الصروح الثقافية والفكرية والتنويرية في الشرق الأوسط والعالم.

وفي ختام الجولة، قدم الدكتور محمد سليمان للنائب العام الفلسطيني أحد أبرز مطبوعات مكتبة الإسكندرية.