مواطنون بشبين القناطر يشتكون من المبالغة في سعر تقنين الأراضي.. ومحافظ القليوبية يرد

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

عقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، لقاءه الجماهيري الأسبوعي بمدينة الخصوص، حيث استمع إلى شكاوى المواطنين وتوجيهات فورية لحلها.

وحرص المحافظ على توفير فرص عمل لعدد من الشباب المعاقين الذين لا يملكون مصدر دخل ثابت، وذلك إيماناً بأهمية دمجهم في المجتمع وتوفير حياة كريمة لهم.

كما وجه المحافظ بصرف مساعدات مالية لإحدى السيدات لمساعدتها في تحمل أعباء علاج ابنها المريض، مؤكداً على أهمية تقديم الدعم للمحتاجين، ونظراً لظروف زوجها الصحية الصعبة،كما قامت مديرية العمل بتوفير فرصة عمل لإحدى السيدات لمساعدتها في تحمل أعباء الحياة.

و بناءً على شكاوى المواطنين، وجه المحافظ بإغلاق ورشة نجارة تعمل بدون ترخيص وتسبب إزعاجاً للمواطنين بسبب الضوضاء والروائح الكريهة، وذلك حفاظاً على الصحة العامة وراحة المواطنين.

وخلال لقائه الجماهيري بمدينة الخصوص التقى المحافظ مجموعة من مواطني شبين القناطر تقدموا بشكوى من المبالغة في سعر متر التقنين على أملاك الدولة، مؤكدا على أهمية التزام المواطنين بسداد الأقساط المستحقة لتقنين أوضاع اليد على أراضي الدولة.

وأوضح المحافظ أن دفع الـ 15% من إجمالي المستحقات شرط أساسي لإعادة النظر في التظلمات المقدمة من المواطنين.

وشدد المحافظ على أن المحافظة لن تتهاون في هذا الملف، وأنها تعمل بجدية وحزم لاسترداد حقوق الدولة، مؤكداً في الوقت نفسه على أهمية تحقيق العدالة بين جميع المواطنين.

وتأتي تلك اللقاءات فى إطار التواصل المستمر من محافظ القليوبية مع المواطنين والاستماع إلى مشكلاتهم والعمل على حلها، وأشار المحافظ إلى أن خدمة المواطن هي واجب وطني.

كما شدد على ضرورة تضافر الجهود بين جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء اللقاء بحضور النائب حسن عمر عضو مجلس النواب والدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ واللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام واللواء محمد الصحصاح رئيس مدينة الخانكة والدكتورة سلوى أبو العينين رئيس مدينة شبين القناطر، وأميمة رفعت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وإيمان السيد وكيل وزارة العمل والمهندسة حسناء سعيد مدير عام الشئون الهندسية، وهاني عبد السميع نائب رئيس مدينة الخصوص وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.