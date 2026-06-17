ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف في بداية التعاملات اليوم الأربعاء، معوضة بعض خسائر الجلسة السابقة، في الوقت الذي يقيم فيه المستثمرون ما إذا كانت الحرب مع إيران ستنتهي فعليا وما إذا كان مضيق هرمز سيعاد فتحه.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 47 سنتا، أو ‌0.6%، إلى 79.43 دولار للبرميل، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 48 سنتا، أو 0.6%، إلى 76.53 دولار للبرميل، بحلول الساعة 0038 بتوقيت جرينتش.

وانخفض الخامان القياسيان أمس الثلاثاء بنحو 5% للجلسة الثانية على التوالي إلى أدنى مستوياتهما في 3 أشهر، وسط آمال في أن يسمح الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران بتدفق إمدادات النفط عبر المضيق.

وقال هيرويوكي كيكوكاوا كبير المحللين ⁠في نيسان سكيوريتيز إنفستمنت: "تراجعت أسواق النفط وسط توقعات إعادة فتح مضيق هرمز عقب اتفاق السلام، لكن المتعاملين امتنعوا عن بيع المزيد في انتظار التفاصيل".

ورجح بقاء الخام الأمريكي متقلبا في نطاق 10 دولارات فوق أو دون 80 دولارا للبرميل.

وبدأت تفاصيل الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران تظهر أمس الثلاثاء، مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق يستبعد امتلاك طهران سلاحا نوويا وتأكيد مسؤول أمريكي أنه سيسمح لإيران ببيع النفط لدى توقيعه.

وتمدد مذكرة التفاهم، والتي لم تنشر تفاصيلها بعد، وقف إطلاق النار الهش المعلن في أبريل نيسان 60 يوما أخرى للسماح للطرفين بالتفاوض على وقف دائم للصراع.

وبموجب الاتفاق، ستنهي الولايات المتحدة حصارها على ‌الموانئ ⁠الإيرانية، في حين ستسمح طهران باستئناف مرور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، الذي جعلته في حكم المغلق منذ أن هاجمتها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير.

ومع ذلك، رجح مسؤولون في قطاع الطاقة، أن تستغرق العودة الكاملة إلى مستويات الإنتاج والتكرير قبل الحرب أسابيع أو شهورا أو حتى سنوات.

ونأت إسرائيل بنفسها عن كل من وقف ⁠إطلاق النار في أبريل والاتفاق الأحدث بين الولايات المتحدة وإيران، مما يزيد من عدم اليقين بشأن صمود وقف إطلاق النار الجديد.

وقالت مصادر نقلا عن تقرير معهد البترول الأمريكي، إن مخزونات الولايات المتحدة ⁠من النفط الخام تراجعت 8.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 12 يونيو.

وتجاوز هذا الانخفاض التوقعات التي كانت تشير إلى تراجع قدره 4.6 مليون برميل.

ومن المقرر أن تصدر الأرقام الرسمية من إدارة معلومات الطاقة في الساعة 1430 بتوقيت جرينتش اليوم الأربعاء، وفقا لرويترز.