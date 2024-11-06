إصابة 3 أشخاص إثر تصادم دراجتين بخاريتين في قنا

كتب- محمد فتحي:

شهد محور الشهيد باسم فكري بدائرة مركز نقادة بمحافظة قنا، حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين، أسفر عن إصابة 3 أشخاص.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يُفيد بورود بلاغا من هيئة الإسعاف بوقوع حادث تصادم دراجتين بخاريتين على محور الشهيد باسم فكري في مركز نقادة.

على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف، وقوة أمنية إلى موقع الحادث، إذ تبين من المعاينة الأولية والفحص، إصابة كلا من: "عبد الرحمن. ج. م"، 30 عاما، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، و "وليد. ع. م"، 44 عاما، و"خالد. ح. م"، 22 عاما، مصاب باشتباة ما بعد الارتجاج.

تم نقل المصابين إلى مستشفى طوخ في نقادة بمحافظة قنا لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.