اشترى البدلة ووّزع دعوات الفرح.. وفاة عريس قبل ساعات من زفافه في قنا

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قنا - عبدالرحمن القرشي:



شيع المئات من أهالي قرية الحجيرات، اليوم الثلاثاء، جثمان عريس توفي قبل ساعات من حفل زفافه، إلى مثواه الأخير بمدافن القرية وسط حالة من الحزن.

ولقي عريس مصرعه، أمس الإثنين، قبل حفل زفافه بساعات جراء صعق كهربائي داخل منزله في قرية الحجيرات التابعة لدائرة مركز قنا، ذلك بعدما وزع دعوات حفل زفافه.

قال أحد أفراد أسرته، إن جميع أهالي القرية في حالة حزن على العريس الذي فارق الحياة قبل حفل زفافه بساعات والذي كان قد تم تحديده يوم غد الأربعاء، حيث إن الفقيد وزع دعوات فرحه واشترى بدلة حفل الزفاف ولم يلحق ارتدائها ولقي مصرعه إثر صعق كهربائي ليحزن عليه الجميع.

وأضاف أنه عقب إصابته تم تحويله إلى مستشفى دار السلام في سوهاج ونظرًا لخطورة حالته الصحية لفظ أنفاسه الأخيرة على فراشها قبل حفل زفافه بساعات في قنا.