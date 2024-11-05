الكشف والعلاج بالمجان.. صحة جنوب سيناء تطلق قافلة طبية بدهب

جنوب سيناء - رضا السيد:

أطلقت مديرية الصحة بجنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، قافلة طبية مجانية بمدينة دهب، لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين بالمجان، تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.

وقال الدكتور هيثم الشنهاب، وكيل وزارة الصحة، إنه جرى التنسيق مع اللواء عبد الرحمن بهاء الدين، رئيس مدينة دهب للتجهيز للقافلة، وإعلام المواطنين من قاطني الوديان والتجمعات البدوية والقرى التابعة بمواعيد القافلة، لتحقيق الاستفادة القصوى منها، والوصول بالخدمات الطبية للمناطق الأكثر احتياجا.

وأوضح وكيل وزارة الصحة في تصريح اليوم، أنه جرى إطلاق القافلة اليوم بمنطقة وادى مجيرح، ومن المقرر أن تتواجد غدًا الأربعاء بميدان العصلة، مؤكدًا أن القافلة تضم 6 تخصصات طبية مختلفة، هم "النساء والتوليد، العظام، الأنف والأذن والحنجرة، الأسنان، الأطفال، الجلدية" إضافة إلى صيدلية لصرف العلاج.

وأشار إلى أنه سيجري خلال القافلة توقيع الكشف الطبي على المرضى بالمجان، مطالبًا المواطنين بالاستفادة من وجود القافلة، وتحقيق أعلى نسبة من الكشوف وصرف العلاج، وذلك في إطار حرص الدولة على الحفاظ على صحة المواطنين، وتعزيز مستوى الرعاية الصحية في المجتمعات المحلية.

ولفت إلى أنه جرى تنظيم قافلة طبية بمركز شباب نويبع بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، لتقديم الخدمات الطبية لمواطني المدينة، وذلك في إطار تفعيل مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وتضمنت إجراء فحوصات طبية عامة، وقياس ضغط الدم، وتحليل السكر، إضافة إلى استشارات طبية في مختلف التخصصات.