فصل طالبتين تعديتا على معلمة بمطواة داخل فصل ببني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

قررت مديرية التربية والتعليم في بني سويف فصل طالبتين من إحدى المدارس الثانوية التجارية التابعة لإدارة شرق بني سويف التعليمية، لمدة 15 يومًا، بعد اعتداء إحداهما على معلمة داخل الفصل، وضبط الأخرى بحوزتها مطواة، في مخالفة للوائح الانضباط المدرسي.

وشهدت المدرسة الواقعة حينما تعدت الطالبة "م.ح" لفظيًا على معلمتها بعد ضبطها في حالة غش عبر الهاتف المحمول أثناء امتحان شهري. كما ضُبطت الطالبة "و.س" وبحوزتها مطواة قرن غزال داخل الفصل خلال اليوم الدراسي.

وأكد سعيد خليدي، مدير عام إدارة شرق بني سويف التعليمية، على ضرورة الالتزام بلائحة الانضباط الأمني في المدارس، وتعزيز الإجراءات الأمنية عند مداخلها، مع توجيه أولياء الأمور بمتابعة سلوك أبنائهم دراسيًا وأخلاقيًا منعًا لتكرار مثل هذه الحوادث.

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