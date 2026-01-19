الجنيه الذهب يقترب من 50 ألف جنيه وسط صعود عالمي للمعدن الأصفر

كتب- أحمد الخطيب:

واصلت أسعار الذهب في السوقين المحلي والعالمي تحركاتها الصعودية، ليقترب الجنيه الذهب من مستوى 50 ألف جنيه خلال تعاملات اليوم، مدعومًا بارتفاع أسعار الأعيرة المختلفة محليًا، إلى جانب المكاسب القوية التي حققها المعدن الأصفر في البورصات العالمية خلال آخر جلسة تداول.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 49840 جنيهًا، مع احتمال اختلاف السعر من تاجر لآخر بحسب المصنعية وهوامش التداول، ويعكس هذا الرقم القيمة الصافية للذهب داخل الجنيه دون احتساب أي مصروفات إضافية.

أسعار الذهب في السوق المحلية

على مستوى الأعيرة، استقر سعر الذهب عيار 14 عند نحو 4153 جنيهًا للجرام، بينما بلغ عيار 18 حوالي 5340 جنيهًا للجرام.

وسجل عيار 21 الأكثر تداولًا نحو 6230 جنيهًا للجرام، فيما استقر عيار 24 عند مستوى 7120 جنيهًا للجرام.

وعن السبائك، بلغ سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات نحو 71200 جنيه، بينما سجل سعر سبيكة الذهب وزن 50 جرامًا حوالي 356000 جنيه.

وسجل سعر الأونصة (الأوقية) من عيار 24 ووزن 31.1 جرام نحو 221432 جنيهًا.

أسعار الذهب عالميًا

على الصعيد العالمي، واصل الذهب مكاسبه، حيث ارتفع بنسبة 1.54% خلال آخر جلسة تداول ليصل سعر الأونصة إلى نحو 4666 دولارًا، وفقًا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

