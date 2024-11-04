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ضبط "مطواة قرن غزال" بحوزة طالبة داخل الفصل في بني سويف

03:34 م الإثنين 04 نوفمبر 2024

مطواة قرن غزال - ارشيفية

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بني سويف-حمدي سليمان:

ضبطت إدارة إحدى المدارس الثانوية التجارية ببني سويف "مطواة قرن غزال"، بحوزة إحدى الطالبات، داخل أسوار المدرسة، اليوم الاثنين.

كانت إدارة المدرسة الثانوية التجارية بنظام الثلاث سنوات، ضبطت الطالبة " و .ب " بالصف الأول، بحوزتها مطواة قرن غزال، داخل الفصل أثناء اليوم الدراسى، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

من جانبه كشف محمد سلومة، نقيب المعلمين ببندر بنى سويف، أنه جرى التوجه إلى المدرسة، للوقوف على ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات التى توفر الحماية الآمنة لجميع أفراد المدرسة، من خلال تحريز المطواة، واستدعاء ولي أمر الطالبة.

قرن غزال مطواة بني سويف ضبط طالبة
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