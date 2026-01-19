إعلان

"الشيوخ" يوافق نهائيًا على قانون الضريبة العقارية.. التطبيق بعد 6 أشهر

كتب : نشأت علي

01:57 م 19/01/2026

الضريبة العقارية

كتب- نشأت علي:

وافق مجلس الشيوخ، في جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عصام فريد، وبشكل نهائي على تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر برقم 196 لسنة 2008.

ووافق المجلس على مقترح الحكومة بإضافة مادة جديدة ضمن التعديلات تتيح لوزير المالية مهلة زمنية لإصدار اللائحة التنفيذية للقانون.

وأعلن المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والشئون القانونية والتواصل السياسي نص المادة، كالتالي: يصدر وزير المالية قرارًا بتعديل الائحة التنفيذية لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 بما يلزم بتطبيق أحكام القانون والعمل وذلك خلال مدة 6 أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن يصدر هذا القرار يتم العمل بالقانون الحالي فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

وقال المستشار محمود فوزي، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ: "نريد وضع منهج زمني يكفل تنفيذ أحكام القانون".

مجلس الشيوخ قانون الضريبة العقارية محمود فوزي

