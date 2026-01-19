إعلان

طالب جامعة قناة السويس يحقق برونزية الدوري العالمي للكاراتيه بجورجيا

كتب : أميرة يوسف

02:04 م 19/01/2026

الطالب الحسن محمد علي

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

تقدم الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، بخالص التهاني للطالب الحسن محمد علي، الطالب بالمستوى الأول بكلية العلاج الطبيعي، بمناسبة فوزه بالميدالية البرونزية في بطولة الدوري العالمي للكاراتيه المقامة بدولة جورجيا.

وأكد رئيس الجامعة أن هذا الإنجاز المشرف يعكس طاقات الجامعة الشبابية المتميزة وقدرتها على المنافسة ورفع اسم الجامعة ومصر في المحافل الدولية، مشددًا على دعم الجامعة الدائم لأبنائها المتفوقين رياضيًا وعلميًا.

من جانبه، أعرب الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، عن فخره بالإنجاز، مؤكدًا أن الجامعة تولي اهتمامًا بالأنشطة الرياضية باعتبارها جزءًا من بناء شخصية الطالب المتكاملة، وأن الطالب الحسن محمد علي يمثل نموذجًا مشرفًا يجمع بين التفوق الرياضي والالتزام الأكاديمي.

وفي السياق ذاته، قدمت إدارة كلية العلاج الطبيعي وأعضاء هيئة التدريس التهاني للطالب، مؤكدين أن هذا الإنجاز يعكس مستوى التميز الذي تتمتع به طلاب الكلية، ويبرهن على حرص الكلية على دعم الطلاب الموهوبين وتشجيعهم على المشاركة في البطولات المحلية والدولية.

واختتمت جامعة قناة السويس تهنئتها للطالب الحسن محمد علي، متمنية له دوام التوفيق والنجاح، ومزيدًا من الإنجازات التي ترفع اسم الجامعة على المستويين المحلي والدولي.

ناصر مندور جامعة قناة السويس بطولة الدوري العالمي للكاراتيه

