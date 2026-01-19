إعلان

لممارستهما أعمال فاضحة.. تجديد حبس صاحب محل ألعاب وصديقه بالفيوم

كتب : حسين فتحي

02:44 م 19/01/2026

المتهم وصديقة بعد إلقاء القبض عليهما بالفيوم

قررت محكمة سنورس الجزئية تجديد حبس صاحب محل ألعاب وصديقه بمدينة سنورس، على خلفية نشر فيديو يظهر فيه المتهمان يمارسان أعمال فاضحة داخل المحل.

وكانت أجهزة الرصد والمتابعة التابعة لوزارة الداخلية قد رصدت الفيديو المنتشر على منصات التواصل الاجتماعي، وتم تحديد المتهمين والقبض عليهما، حيث اعترفا بالواقعة أثناء التحقيقات.

وتم إحالة المتهمين إلى نيابة سنورس، التي كانت قد قررت حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، قبل صدور قرار تجديد الحبس من المحكمة.

حبس صاحب محل ممارسة أعمال فاضحة محكمة سنورس وزارة الداخلية

