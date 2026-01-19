إعلان

شبهها بـ"عين النمر".. ماكرون يطمئن الفرنسيين حول احمرار عينيه (فيديو)

كتب : مصراوي

02:46 م 19/01/2026

إيمانويل ماكرون

شبهها بـ"عين النمر".. ماكرون يطمئن الفرنسيين حول احمرار عينيه (فيديو)

ظهر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعين يمنى حمراء خلال خطاب ألقاه بمناسبة رأس السنة الجديدة للقوات المسلحة، وعلق مازحًا على الأمر قائلًا إنه "إشارة غير مقصودة إلى عين النمر، علامة على العزيمة".

وقال ماكرون من قاعدة إيستر الجوية (بوش دو رون) أمام كبار الضباط: "أرجو المعذرة على مظهر عيني غير اللائق"، مشيرًا إلى أن الأمر بسيط للغاية.

وأكد كبار أطبائه في قصر الإليزيه أن النزيف الطفيف في أحد الأوعية الدموية كان "أمرًا حميدًا تمامًا".

ودعا الرئيس الفرنسي القوات المسلحة إلى بذل "جهود تتناسب مع الظروف الصعبة"، وأعلن نشر "أصول برية وجوية وبحرية" في غرينلاند، في سياق تعزيز القدرة العسكرية في المناطق الحساسة.

وأكد: "لكي نكون أقوياء في هذا العالم القاسي، يجب أن نتحرك بشكل أسرع وأكثر حسمًا".

ومن جانبها أكدت الرئاسة الفرنسية، في تصريح نقلته صحيفة لو باريزيان، أن الأمر لا يتعدى كونه "نزيفًا بسيطًا ناتجًا عن انفجار وعاء دموي صغير داخل العين"، وهي حالة طبية معروفة تُسمّى "النزف تحت الملتحمة".

وشدد البيان على أن هذه الحالة حميدة وشائعة، ولا تشكّل أي خطر على صحة رئيس الجمهورية، كما أنها تزول تلقائيًا في غضون أيام دون الحاجة إلى علاج خاص.

إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي قصر الإليزيه القوات المسلحة الفرنسية

