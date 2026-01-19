حالة الطقس.. الأرصاد: أجواء شتوية وأمطار على بعض المناطق

قالت الدكتورة منار غانم، عضوة المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد بداية من اليوم أجواء خاصة على السواحل الشمالية، حيث تتعرض تلك المناطق لسقوط أمطار تتراوح شدتها ما بين خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة، وتمتد إلى محافظات شمال الوجه البحري، دون أن تصل إلى القاهرة الكبرى.

وأضافت أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تتراوح ما بين 19 و20 درجة، بينما تسجل السواحل الشمالية نحو 18 درجة، محذرة في الوقت نفسه من الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة مع غياب أشعة الشمس.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة الصغرى تسجل ما بين 10 و11 درجة على القاهرة الكبرى، وتنخفض إلى 8 درجات بالمدن الجديدة، فيما تتراوح ما بين 5 و6 درجات بمحافظات شمال ووسط الصعيد وسيناء، مؤكدة أن الأجواء تكون شديدة البرودة ليلًا وفي ساعات الصباح الباكر، وقد تصل إلى حد القسوة في بعض المناطق.

ونوهت إلى أن بعض المناطق، خاصة وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد وأجزاء من شمال الصعيد، قد تشهد تكون الصقيع على المزروعات.

وأكدت أن الشبورة المائية تُعد الظاهرة الجوية المؤثرة خلال فترات الاستقرار الجوي، مطالبة قائدي المركبات بتوخي الحذر أثناء القيادة في ساعات الصباح الأولى.

ولفتت عضو المركز الإعلامي بالأرصاد إلى أنه اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل، تشهد البلاد ارتفاعات طفيفة في درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها الطبيعية، مشددة على ضرورة عدم الانخداع بالدفء نهارًا وتخفيف الملابس، مع المتابعة الدورية للنشرات الجوية الرسمية.