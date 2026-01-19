إعلان

محافظ الوادي الجديد يحيل سائقًا حكوميًا للنيابة العامة.. ما السبب؟

كتب : محمد الباريسي

02:16 م 19/01/2026

اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قرر اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الإثنين، إحالة أحد السائقين للنيابة العامة، بعد تجاوز السرعة القانونية المقررة، وفق تقرير منظومة التتبع الذي أشار إلى قيادة السيارة الحكومية بسرعة 165 كم/ساعة، ما أدى إلى وقوع حادث وانقلاب المركبة فجر اليوم.

وأوضح "الزملوط" أن القرار يأتي ضمن جهود متابعة منظومة التتبع للسيارات الحكومية، والتأكيد على التزام السائقين بالسرعات القانونية حفاظًا على الأرواح والممتلكات العامة.

وأشار محافظ الوادي الجديد إلى أن جميع السائقين ملزمون بالالتزام بالسرعات المقررة، وأن أي مخالفة مستقبلية ستؤدي إلى إحالة المخالف للنيابة وتحمل تكلفة التلفيات الناتجة عن الحوادث.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد النيابة العامة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

" قبيحة وغير مقبولة".. أول تحرك من رئيس فيفا بعد أحداث نهائي كأس الأمم
رياضة عربية وعالمية

" قبيحة وغير مقبولة".. أول تحرك من رئيس فيفا بعد أحداث نهائي كأس الأمم
حالة الطقس.. الأرصاد: أجواء شتوية وأمطار على بعض المناطق
أخبار مصر

حالة الطقس.. الأرصاد: أجواء شتوية وأمطار على بعض المناطق
خبير اقتصادي: لا انهيار في أسعار الذهب.. ومستويات 5 و6 آلاف دولار واردة
اقتصاد

خبير اقتصادي: لا انهيار في أسعار الذهب.. ومستويات 5 و6 آلاف دولار واردة
"الأتوبيس دخل في المحل وأصاب شخصين".. ماذا حدث في دوران الصفا بالإسكندرية؟-
أخبار المحافظات

"الأتوبيس دخل في المحل وأصاب شخصين".. ماذا حدث في دوران الصفا بالإسكندرية؟-
" كده احنا مرتاحين".. تعليق ناري من شوبير بعد خسارة المغرب من السنغال
رياضة محلية

" كده احنا مرتاحين".. تعليق ناري من شوبير بعد خسارة المغرب من السنغال

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

حقيقة إلغاء التوقيت الشتوي قبل رمضان
قفزة في سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم في البنوك
بعد رقم قياسي عالمي.. سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية التعاملات
طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: تحسن الحرارة وتحذيرات من الشبورة والرياح