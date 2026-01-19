محافظ الوادي الجديد يحيل سائقًا حكوميًا للنيابة العامة.. ما السبب؟

قرر اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الإثنين، إحالة أحد السائقين للنيابة العامة، بعد تجاوز السرعة القانونية المقررة، وفق تقرير منظومة التتبع الذي أشار إلى قيادة السيارة الحكومية بسرعة 165 كم/ساعة، ما أدى إلى وقوع حادث وانقلاب المركبة فجر اليوم.

وأوضح "الزملوط" أن القرار يأتي ضمن جهود متابعة منظومة التتبع للسيارات الحكومية، والتأكيد على التزام السائقين بالسرعات القانونية حفاظًا على الأرواح والممتلكات العامة.

وأشار محافظ الوادي الجديد إلى أن جميع السائقين ملزمون بالالتزام بالسرعات المقررة، وأن أي مخالفة مستقبلية ستؤدي إلى إحالة المخالف للنيابة وتحمل تكلفة التلفيات الناتجة عن الحوادث.