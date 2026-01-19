"تصريحات مسيئة".. ما سبب منع ميدو من الظهور إعلامياً؟

قال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اليوم، إنه قرر منع ظهور أحمد حسام "ميدو"، لاعب المنتخب الوطني والزمالك السابق، على كافة الوسائل الإعلامية، لحين انتهاء التحقيق معه في تصريحاته عن المنتخب الوطني.

واعتبر المجلس في بيان رسمي أن تصريحات ميدو "تحمل إساءة وتشكيكًا في الإنجازات الرياضية التي حققها المنتخب الوطني المصري خلال الفترة من 2006 وحتى 2010".

كان ميدو حل ضيفًا على بودكاست يقدمه الكاتب الصحفي أبو المعاطي زكي، عبر حساباته الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، وزعم استعانة المنتخب الوطني بـ"شيوخ للحماية من السحر".

وقال ميدو: "بعد 2006، كان دا بيحصل في منتخب مصر واسألوا اللعيبة، كان الشيخ بيقول اللعيبة لازم تلعب بأرقام معينة، مرة كابتن حمادة صدقي قاللي هتلعب برقم 5.. لبست الفانلة، مش داخلة فيا، وكنا في أفريقيا، ورفضت إني ألعب بيها ولعبت برقم 9.. وكابتن حسن كان بيتجنن مني من الحاجات دي".

وأضاف: "كانوا بيجيبوا حاجات مقري عليها، وكانوا بيسحبوا الجزم قبل الماتشات بيوم وأي حد هيقولك كلام غير كده كداب".

وزعم ميدو أن "الشيخ" طلب استبعاده من المنتخب الوطني، مضيفا: "الشيخ قال إن الراجل ده مش ماشي معاه الكلام.. أحسن ما يبقاش موجود.. واللي وصلّي كده حد من الجهاز".

كما زعم ميدو أن "اتحاد الكرة كان يشتري زئبق أحمر ويدفعون فيه ملايين بناءً على طلب الشيخ".

وشدد المجلس الأعلى للإعلام على أن قرار إيقاف ميدو يأتي بناءً على ما رصدته الإدارة العامة للرصد بالمجلس، وما تم عرضه من توصيات لجنتي الشكاوى، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، وضبط أداء الإعلام الرياضي.

ومن المقرر أن تحدد لجنة الشكاوى جلسة استماع للكابتن أحمد حسام ميدو، على أن يتم بعد ذلك رفع توصيات اللجنة إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لاتخاذ القرار النهائي.