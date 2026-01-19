إعلان

"تصريحات مسيئة".. ما سبب منع ميدو من الظهور إعلامياً؟

كتب : أحمد جمعة

01:50 م 19/01/2026

أحمد حسام ميدو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اليوم، إنه قرر منع ظهور أحمد حسام "ميدو"، لاعب المنتخب الوطني والزمالك السابق، على كافة الوسائل الإعلامية، لحين انتهاء التحقيق معه في تصريحاته عن المنتخب الوطني.

واعتبر المجلس في بيان رسمي أن تصريحات ميدو "تحمل إساءة وتشكيكًا في الإنجازات الرياضية التي حققها المنتخب الوطني المصري خلال الفترة من 2006 وحتى 2010".

كان ميدو حل ضيفًا على بودكاست يقدمه الكاتب الصحفي أبو المعاطي زكي، عبر حساباته الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، وزعم استعانة المنتخب الوطني بـ"شيوخ للحماية من السحر".

وقال ميدو: "بعد 2006، كان دا بيحصل في منتخب مصر واسألوا اللعيبة، كان الشيخ بيقول اللعيبة لازم تلعب بأرقام معينة، مرة كابتن حمادة صدقي قاللي هتلعب برقم 5.. لبست الفانلة، مش داخلة فيا، وكنا في أفريقيا، ورفضت إني ألعب بيها ولعبت برقم 9.. وكابتن حسن كان بيتجنن مني من الحاجات دي".

وأضاف: "كانوا بيجيبوا حاجات مقري عليها، وكانوا بيسحبوا الجزم قبل الماتشات بيوم وأي حد هيقولك كلام غير كده كداب".

وزعم ميدو أن "الشيخ" طلب استبعاده من المنتخب الوطني، مضيفا: "الشيخ قال إن الراجل ده مش ماشي معاه الكلام.. أحسن ما يبقاش موجود.. واللي وصلّي كده حد من الجهاز".

كما زعم ميدو أن "اتحاد الكرة كان يشتري زئبق أحمر ويدفعون فيه ملايين بناءً على طلب الشيخ".

وشدد المجلس الأعلى للإعلام على أن قرار إيقاف ميدو يأتي بناءً على ما رصدته الإدارة العامة للرصد بالمجلس، وما تم عرضه من توصيات لجنتي الشكاوى، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، وضبط أداء الإعلام الرياضي.

ومن المقرر أن تحدد لجنة الشكاوى جلسة استماع للكابتن أحمد حسام ميدو، على أن يتم بعد ذلك رفع توصيات اللجنة إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لاتخاذ القرار النهائي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحمد حسام ميدو منع ميدو من الظهور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

شيري عادل تتصدر التريند لهذا السبب
زووم

شيري عادل تتصدر التريند لهذا السبب

خلط بينها وبين نجمة عالمية.. زينة تكشف موقفا طريفا مع فان دام
زووم

خلط بينها وبين نجمة عالمية.. زينة تكشف موقفا طريفا مع فان دام
"تصريحات مسيئة".. ما سبب منع ميدو من الظهور إعلامياً؟
أخبار مصر

"تصريحات مسيئة".. ما سبب منع ميدو من الظهور إعلامياً؟
" قبيحة وغير مقبولة".. أول تحرك من رئيس فيفا بعد أحداث نهائي كأس الأمم
رياضة عربية وعالمية

" قبيحة وغير مقبولة".. أول تحرك من رئيس فيفا بعد أحداث نهائي كأس الأمم
" كده احنا مرتاحين".. تعليق ناري من شوبير بعد خسارة المغرب من السنغال
رياضة محلية

" كده احنا مرتاحين".. تعليق ناري من شوبير بعد خسارة المغرب من السنغال

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

حقيقة إلغاء التوقيت الشتوي قبل رمضان
قفزة في سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم في البنوك
بعد رقم قياسي عالمي.. سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية التعاملات
طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: تحسن الحرارة وتحذيرات من الشبورة والرياح