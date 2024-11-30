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5 مصابين في حادث تصادم ببني سويف

11:55 ص السبت 30 نوفمبر 2024

أسعاف

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بني سويف- حمدي سليمان:

أصيب 5 أشخاص بإصابات مختلفة، في حادث تصادم دراجتين بخاريتين، بمدينة إهناسيا غربي بني سويف، صباح اليوم السبت.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم دراجتين بخاريتين، أمام مقر شركة الكهرباء وسط مدينة اهناسيا.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة أحمد مجدي أحمد،

22 عامًا، اشتباه كسر باليد اليسرى، وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و هشام رمضان عيد،

21 عامًا،اشتباه كسر بالركبة اليمنى، وكدمات بالجسم، و مصطفى علي جوهر، 21 عامًا، اشتباه نزيف داخلي، و إسلام محمود رمضان، 20 عامًا، اشتباه كسر بالركبة اليسرى، و نزيف داخلي، وشقيقه "محمد"، 23 عامًا، نزيف داخلي واشتباه كسر بالركبة اليمنى.

جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.

بني سويف حادث تصادم مديرية أمن بني سويف
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