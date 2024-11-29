جنوب سيناء تستعد لاستضافة فعاليات ثقافية عالمية

جنوب سيناء – رضا السيد :

عقد الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اجتماعًا مع الدكتورة لمياء زايد، رئيسة دار الأوبرا المصرية، والفنان تامر عبد المنعم، رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، لبحث إقامة فعاليات ثقافية عالمية لجذب السائحين، وذلك في إطار مبادرة الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، الرامية إلى نشر الأنشطة الفنية المتميزة في المحافظات المصرية لجذب السائحين، والتعريف بالتراث والثقافة المصرية.

كما حضر الاجتماع الدكتورة إيناس عبد العزيز، مدير عام فرقة رضا، والمخرج المنفذ محمد عمر، مدير خشبة مسرح البالون.

وجرى خلال اللقاء الاتفاق على إقامة مجموعة من الحفلات الفنية على خشبة المسرح الروماني والصالة الأوليمبية المغطاة، وطريق السلام بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة المقبلة، وأيضًا دراسة آليات التسويق لمدينة شرم الشيخ كعاصمة للثقافة والفنون، واستضافة عدد من الفرق والعروض الفنية العالمية مثل نيران الاناضول، وعروض والت ديزني وغيرها.

كما جرى الاتفاق على كافة الترتيبات اللوجستية المطلوبة، ومن المتوقع الإعلان عن جدول الفعاليات خلال الأيام المقبلة بعد اعتماد الوزير له

وقال محافظ جنوب سيناء، إنه من المقرر أن يجري اعتماد الأجندة الفنية من قبل وزير الثقافة عقب عودة الدكتورة لمياء زايد، رئيسة دار الأوبرا المصرية، والفنان تامر عبد المنعم، رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، من مدينة شرم الشيخ غدًا السبت.

ولفت إلى أن الفنان تامر عبد المنعم، أجرى جولة تفقدية للمسرح الروماني في شرم الشيخ، وعقد اجتماعًا مطولًا مع المخرج الكبير شاكر عبد اللطيف، والفنان أحمد شاكر، مالك المسرح.