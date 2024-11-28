حملة نظافة ومشاهدة صيد الأسماك.. ضيوف مهرجان الفيوم يدعمون تعافي بحيرة قارون

الفيوم ـ حسين فتحى:

تحت رعاية الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، وبالتنسيق مع شركة "ارتقاء" للخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات، نظمت المحافظة حملة نظافة بالساحل الجنوبي الغربي لبحيرة قارون، أحد أهم المواقع الطبيعية لتوافد الطيور المهاجرة. تأتي هذه المبادرة في إطار جهود إعادة التوازن البيئي للبحيرة، بالتزامن مع فعاليات مهرجان الفيوم السينمائي الدولي الأول لأفلام البيئة والفنون المعاصرة.

شارك في الحملة عدد كبير من المسؤولين، منهم الدكتور أيمن محرم غانم، عضو مجلس إدارة شركة "ارتقاء"، والناشطة البيئية البلجيكية آنونا دي ويفا، وسيد عبد الخالق مدير المهرجان، بجانب ضيوف المهرجان من العرب والأجانب، وممثلي عدد من مديريات المحافظة، وطلاب جامعات الفيوم.

شملت الحملة جمع القمامة من المنطقة المستهدفة على ساحل البحيرة، ونقلها لمواقع الفرز، ودفن المخلفات غير القابلة لإعادة التدوير بطرق صحية. تزامن ذلك مع جولة لضيوف المهرجان لمشاهدة أعمال الصيد في البحيرة، والتي شهدت تحسنًا ملحوظًا نتيجة المشروعات البيئية الكبرى التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة، ومنها تطوير الصرف الصحي للقرى المجاورة، وزيادة تدفق المياه العذبة إلى البحيرة، وإطلاق زريعة الأسماك.

هذه المبادرات تعكس جهود المحافظة للحفاظ على المظهر الحضاري لبحيرة قارون، التي تُعد جزءًا من التراث الطبيعي والجغرافي العريق لمحافظة الفيوم.