‎"صرف الإسكندرية" تطلق فرق توعية بيئية من طلاب الجامعات- صور

رغم الأمطار.. إقبال ملحوظ على سوق اليوم الواحد للمزارعين بالإسكندرية|

الإسكندرية – محمد عامر:

‎أطلقت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية خطة لتكوين فرق توعية من طلاب الجامعات، وذلك في إطار تفعيل المبادرة الرئاسية "بداية لبناء الإنسان المصري" والتي تهدف إلى تعزيز دور الشباب في خدمة المجتمع.

‎وتهدف الفرق إلى نشر الوعي بأهمية ترشيد استهلاك المياه والمحافظة على شبكات الصرف الصحي والمرافق العامة، وذلك بهدف تعزيز مشاركة الشباب في حماية المشروعات القومية، وتنمية روح الانتماء لديهم.

وأوضح اللواء محمد نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أن المبادرة تأتي ضمن جهود الشركة لدعم التنمية المستدامة، وتفعيل دور الشباب في بناء مستقبل أفضل للمجتمع.

‎وأشار إلى أنه جرى تنفيذ أنشطة التوعية في العديد من الكليات من خلال برامج متنوعة، تضمنت ورش عمل ومحاضرات تفاعلية؛ لإبراز أهمية الحفاظ على الموارد العامة، وتعزيز الممارسات الإيجابية بين المواطنين.







