أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط تقييمات الترم الثاني 2026 لجميع المراحل الدراسية، وذلك عبر الموقع الرسمي للوزارة، في خطوة تسهّل على الطلاب وأولياء الأمور الوصول إلى التقييمات الأسبوعية بشكل مباشر.

وشهد محرك البحث خلال الساعات الماضية إقبالًا كبيرًا من الطلاب وأولياء الأمور للبحث عن رابط تقييمات الفصل الدراسي الثاني، بهدف تحميل النماذج والتدريبات الخاصة بالأسبوع الثالث.

رابط تقييمات وزارة التربية والتعليم الترم الثاني 2026

يمكن للطلاب الآن الدخول إلى رابط التقييمات من خلال المكتبة الإلكترونية التابعة لوزارة التربية والتعليم عبر الرابط التالي: اضغط هنا ، ويتيح الموقع تحميل التقييمات الخاصة بجميع الصفوف والمراحل التعليمية للفصل الدراسي الثاني 2026 بسهولة ويسر.

