بوتين: تطوير الثالوث النووي الروسي أولوية مطلقة

كتب : مصراوي

12:48 ص 23/02/2026

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

موسكو – (أ ش أ)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن تطوير الثالوث النووي، الذي يضمن أمن روسيا ويُسهم في الحفاظ على توازن القوى العالمي، يظل "أولوية مطلقة".

وأضاف بوتين، في خطاب بمناسبة يوم المدافع عن الوطن: "يظل تطوير الثالوث النووي، الذي يضمن أمن روسيا ويُمكننا من ضمان الردع الاستراتيجي وتوازن القوى في العالم بشكل فعال، أولويتنا المطلقة".. حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وتابع الرئيس الروسي: "سنواصل تعزيز جودة وكفاءة جميع فروع القوات المسلحة الأخرى، وتحسين جاهزيتها القتالية وقدرتها على الحركة، وقدرتها على العمل في أي ظرف، حتى أصعب الظروف".

ويشير مصطلح الثالوث النووي إلى طرق إطلاق الأسلحة النووية من الخزينة النووية الاستراتيجية والتي تتألف من ثلاث مكونات، قاذفة قنابل استراتيجية وصاروخ باليستي عابر للقارات وصواريخ باليستية تطلق من الغواصات.

فلاديمير بوتين الثالوث النووي الروسي أمن روسيا روسيا

