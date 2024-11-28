بسبب ماس كهربائي.. نشوب حريق في شقة سكنية بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

سيطرت قوات الحماية المدنية بسوهاج، على حريق اندلع في شقة سكنية، دون خسائر في الأرواح.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج، إخطارًا بنشوب حريق في منزل دائرة مركز شرطة ساقلته، وتبين احتراق الطابق الثاني بمنزل ملك "عصام. ح" 41 عامًا حاصل على ليسانس.

وجرت السيطرة على الحريق وإخماده، دون وقوع أي خسائر أو إصابات بشرية بأحد، وتمثلت التلفيات في احتراق المنقولات المنزلية، ورجح المذكور أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي، ونفى الشبهة الجنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.