إصابة 11 شخصًا في انقلاب سيارة ميكروباص بالغربية

الدفع بـ7 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق اندلع بمصنع زيوت في القليوبية

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السيطرة على حريق مصنع زيوت في القليوبية (صور)

الغربية - مروة شاهين:

شهد طريق قرية "ميمنون -الجميزه" التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية، انقلاب سيارة ميكروباص في الترعة، ما تسبب في إصابة 11 شخصًا.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة السنطة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بانقلاب سيارة ميكروباص داخل ترعة بين قريتي ميمون والجميزة في نطاق مركز ومدينة السنطة

وانتقلت قوة أمنية ودفعت هيئة الإسعاف بعدد من سيارات الإسعاف إلى محل البلاغ وتبين إصابة 11 شخص بجروح وكدمات وسحجات واشتباه مابعد الارتجاج.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى السنطة المركزي، لتلقي العلاج اللازم وتوفير الرعاية الصحية الأولية، والدفع بأوناش المرور لرفع آثار حطام الحادث، وتسيير حركة المرور على الطريق، وانتشال السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.