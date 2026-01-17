انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بسوهاج وسط التزام كامل بالضوابط

سوهاج - عمار عبدالواحد:

انطلقت، اليوم السبت، امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج، وتستمر حتى الخميس 22 يناير الجاري، حيث يؤدي 99 ألفًا و418 طالبًا وطالبة الامتحانات داخل 492 لجنة امتحانية موزعة على مختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة.

ووفقًا لجدول الامتحانات المعتمد من مديرية التربية والتعليم بسوهاج، يؤدي الطلاب امتحان اللغة العربية والخط العربي والإملاء اليوم السبت، على أن يؤدوا يوم الأحد 18 يناير امتحاني العلوم والتربية الفنية.

ويؤدي الطلاب يوم الثلاثاء 20 يناير امتحاني الدراسات الاجتماعية والهندسة، ويؤدون يوم الأربعاء 21 يناير امتحاني الجبر والإحصاء والتربية الدينية، وتختتم الامتحانات يوم الخميس 22 يناير بامتحاني اللغة الأجنبية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

وأعلنت المديرية الانتهاء من جميع الاستعدادات الخاصة بانطلاق الامتحانات، حيث عقدت قيادات المديرية سلسلة من الاجتماعات المكثفة مع مديري ووكلاء الإدارات التعليمية، ورؤساء لجان الإدارة والنظام والمراقبة، ومسؤولي المطبعة السرية والتعليم الإعدادي والأمن، للاطمئنان على جاهزية اللجان وضمان انتظام سير العملية الامتحانية.

وأكدت المديرية خلال الاجتماعات توافر الجاهزية الكاملة بكافة اللجان الامتحانية، مع توفير سبل الراحة والأمان للطلاب، والالتزام الكامل بالضوابط والتعليمات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، بما يضمن أداء الطلاب لامتحاناتهم في أجواء هادئة ومنضبطة.

وشددت القيادات التعليمية على الالتزام بـ حضور الطلاب بالزي المدرسي المقرر، ومنع ارتداء أي زي مخالف، وحظر اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان، مع تطبيق لائحة الانضباط المدرسي على المخالفين، حفاظًا على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

كما تم التنبيه على ضرورة التنسيق الكامل مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لإزالة الإشغالات بمحيط المدارس التي تعقد بها اللجان، والتنسيق مع الأجهزة الأمنية لتأمين مقار اللجان وخطوط سير سيارات نقل أوراق الأسئلة والإجابات، بما يضمن انتظام الامتحانات وسيرها في أجواء آمنة ومستقرة.