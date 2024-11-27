الدفع بـ7 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق اندلع بمصنع زيوت في القليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تكثف قوات الحماية المدنية بالقليوبية، جهودها للسيطرة على حريق اندلع في مصنع زيوت بمنطقة ميت حلفا بقليوب، اليوم الأربعاء، وجرى الدفع بـ7 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران والتعامل معها قبل امتدادها للمناطق المجاورة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة النجدة بنشوب حريق بمصنع زيوت، بطريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعي بمنطقة ميت حلفا بقليوب.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحريق لفحصه والوقوف على أسباب اشتعال النيران به، وجرى الدفع بـ7 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران، وإخماد الحريق قبل أن تمتد النيران إلى المناطق المجاورة.

وأسفر الحريق عن إصابة شخص بالاختناق، وجرى نقله إلى مستشفى قليوب لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.