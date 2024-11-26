رئيس جامعة المنيا يفتتح دوري الجامعة للألعاب الرياضية 2024

المنيا - جمال محمد:

افتتح الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، اليوم الثلاثاء، دوري الجامعة للألعاب الرياضية تحت شعار "بداية جديدة لجيل جديد من أجل مصر"، وذلك باستاد الجامعة.

ينظم الدوري الإدارة العامة لرعاية الطلاب، ويستمر خلال الفترة من 26 نوفمبر حتى 26 ديسمبر المقبل، بمختلف الألعاب الرياضية، وبمشاركة طلاب الجامعة الوافدين والطلاب ذوي الهمم؛ تعزيزًا للنشاط الطلابي داخل الجامعة، وإفساح المجال أمام الطلاب للتعبير عن ميولهم ورغباتهم في ممارسة الأنشطة المختلفة.

شهد الافتتاح حضور الدكتور أيمن حسنين، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكليات، والدكتور حسام عبد الرحيم، المنسق العام للأنشطة الطلابية، ووليد عبد القوي، مدير عام رعاية الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس، ومنسقي الأنشطة، ومديري ورؤساء المكاتب بالإدارة العامة لرعاية الطلاب والكليات، والأخصائيين، وطلاب الجامعة.

بدأ الافتتاح بطابور عرض لكليات الجامعة العشرين، تقدمه علم مصر، وعلم جامعة المنيا، وشعار المبادرة الرئاسية "بداية". كما قدمت كل كلية خلال طابور العرض بوسترات توضح المشروعات القومية التي نفذتها الدولة المصرية.

في كلمته الافتتاحية، أثنى الدكتور فرحات على كل من ساهم وشارك في إظهار صورة الجامعة المشرفة خلال الافتتاح، بشكل يعكس وعيهم وانتماءهم لوطنهم.

وأكد أن الجامعة تسعى في جميع الاتجاهات، ولا يقتصر دورها على التعليم والبحث العلمي فقط، بل تركز أيضًا على بناء شخصية أبنائها الطلاب، وتنمية قدراتهم، وصقل مهاراتهم، وتشجيعهم على ممارسة الرياضة لما تحققه من فوائد متعددة تعود بالنفع عليهم بدنيًا وعقليًا.

كما أشار إلى استراتيجية الجامعة في توسيع قاعدة المشاركة في الأنشطة الطلابية، لتحقيق ما تصبو إليه الدولة من تسخير طاقات الشباب وإمكانياتهم الكامنة للنهوض بالأوطان.

خلال الافتتاح، قدم كورال الجامعة فقرات فنية، أعقبها عدد من العروض الرياضية بإشراف عام من الدكتور عمرو سليمان، عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور محمد فتحي توني، أستاذ الإدارة الرياضية بالكلية والمشرف على العروض.