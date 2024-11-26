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تكليفات عاجلة فى الدقهلية لسرعة فحص شكاوى المواطنين والرد عليها

04:48 م الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
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الدقهلية- رامي محمود:

شدد اللواء عماد عبدالله، السكرتير العام المساعد لمحافظة الدقهلية، على ضرورة تذليل كافة العقبات لحل شكاوى المواطنين وخاصة الشكاوى والاستفسارات التي تتطلب مستوى أعلى من التنسيق داخل نفس الجهة أو التنسيق بين أكثر من جهة تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

وأكد "السكرتير المساعد" على ضرورة إعداد تقرير دوري بنتائج أعمال اللجنة المشكلة لهذا الغرض لموافاة امانة مجلس الوزراء بمعدلات الأداء والإنجاز بشأن التجاوب مع شكاوى المواطنين تحقيقا لرضا المواطن.

جاء ذلك خلال اجتماع السكرتير العام المساعد لمحافظة الدقهلية مع أعضاء مكتب خدمة المواطنين وتلقي الشكاوي، لمتابعة أعمال تلقي وفحص شكاوي المواطنين بنطاق محافظة الدقهلية من خلال تقسيمات منظومة الشكاوي بالمحافظة.

وأشار "السكرتير المساعد"، أن تلبية كافة احتياجات المواطنين يجب أن تتم بكل شفافية وأكد أنه سيتم محاسبة المسؤلين في حالة التقصير وعدم التعامل الفوري والتجاوب مع مشكلات المواطنين وشكاويهم.

حضر شلبي سعد شلبي مدير المركز التكنولوجي وخدمة المواطنين بالمحافظة وجمال النجار مدير منظومة الشكاوي الحكومية بالمحافظة ومحمد جلال مدير أملاك الدولة بالمحافظة ونواب رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري إدارات خدمة المواطنين بالمديريات الخدمية.

الدقهلية عماد عبدالله شكاوى
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