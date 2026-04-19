أكدت وزارة الخارجية التايلاندية، اليوم الأحد، أن إحدى السفينتين التابعتين لشركة "سيام سمنت جروب" (إس سي جي) المدرجة في البورصة التايلاندية قد غادرت مضيق هرمز، وذلك عقب تواصل دبلوماسي أجرته تايلاند مع سلطنة عمان وإيران.

ويأتي هذا التطور عقب قيام نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية التايلاندي، سيهاساك فوانجكيتيكيو، بزيارة رسمية إلى سلطنة عمان خلال الفترة من 15 إلى 17 أبريل، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية وطلب مساعدة الدولة الخليجية في التنسيق مع إيران لضمان المرور الآمن لتسع سفن تايلاندية لا تزال بانتظار العبور عبر هذا الممر المائي الهام استراتيجيا، وفقا لما ذكرته صحيفة بانكوك بوست التايلاندية.

وقالت الوزارة إنه قد تم إبلاغها من إدارة شركة "سيام سمنت جروب"، أكبر شركة لصناعة الأسمنت وأكبر مجموعة صناعية في تايلاند، بأن إحدى السفينتين التابعتين للشركة، والتي كانت تايلاند قد سعت سابقا للحصول على تعاون إيران بشأنها، قد غادرت الآن مضيق هرمز.