تايلاند تعلن عبور إحدى ناقلاتها مضيق هرمز بنجاح

كتب : وكالات

10:21 م 19/04/2026

أكدت وزارة الخارجية التايلاندية، اليوم الأحد، أن إحدى السفينتين التابعتين لشركة "سيام سمنت جروب" (إس سي جي) المدرجة في البورصة التايلاندية قد غادرت مضيق هرمز، وذلك عقب تواصل دبلوماسي أجرته تايلاند مع سلطنة عمان وإيران.

ويأتي هذا التطور عقب قيام نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية التايلاندي، سيهاساك فوانجكيتيكيو، بزيارة رسمية إلى سلطنة عمان خلال الفترة من 15 إلى 17 أبريل، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية وطلب مساعدة الدولة الخليجية في التنسيق مع إيران لضمان المرور الآمن لتسع سفن تايلاندية لا تزال بانتظار العبور عبر هذا الممر المائي الهام استراتيجيا، وفقا لما ذكرته صحيفة بانكوك بوست التايلاندية.

وقالت الوزارة إنه قد تم إبلاغها من إدارة شركة "سيام سمنت جروب"، أكبر شركة لصناعة الأسمنت وأكبر مجموعة صناعية في تايلاند، بأن إحدى السفينتين التابعتين للشركة، والتي كانت تايلاند قد سعت سابقا للحصول على تعاون إيران بشأنها، قد غادرت الآن مضيق هرمز.

تايلاند مضيق هرمز المرور الآمن للسفن التايلاندية وساطة سلطنة عمان مع إيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إيران: يجب أن تكون إدارة مضيق هرمز والرقابة عليه في أيدينا
شئون عربية و دولية

إيران: يجب أن تكون إدارة مضيق هرمز والرقابة عليه في أيدينا

زيادة الذباب في القاهرة والجيزة.. الزراعة تكشف الأسباب
أخبار مصر

زيادة الذباب في القاهرة والجيزة.. الزراعة تكشف الأسباب
بحضور نجوم الفن.. الصور الأولى من عزاء والد المذيعة دينا رامز
زووم

بحضور نجوم الفن.. الصور الأولى من عزاء والد المذيعة دينا رامز
زاهي حواس يكشف شكل حتشبسوت الحقيقي.. وسر تراجع إلهام شاهين عن تجسيد شخصيتها
أخبار مصر

زاهي حواس يكشف شكل حتشبسوت الحقيقي.. وسر تراجع إلهام شاهين عن تجسيد شخصيتها
منافس الزمالك.. اشتباكات وفوضى يؤجلان قمة أولمبيك آسفي واتحاد العاصمة في
رياضة عربية وعالمية

منافس الزمالك.. اشتباكات وفوضى يؤجلان قمة أولمبيك آسفي واتحاد العاصمة في

ترامب: سفينة إيرانية حاولت اختراق حصارنا البحري وفشلت
ضياء العوضي.. "طبيب الجدل" حياً وميتاً
مصدر دبلوماسي: وفاة ضياء العوضي.. والجثمان في الطب الشرعي بالإمارات
رغم اتفاق وقف النار.. تبادل إطلاق نار بين البحرية الإيرانية والأمريكية في بحر عُمان
ترامب عن إيران: نستعد لضربهم بقوة أكبر
رياح وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات المقبلة
رسمياً.. رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإجازة عيد تحرير سيناء
أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة تفاعلية)