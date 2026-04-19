نُقل المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مذبحة كرموز" من محبسه بمحافظة الإسكندرية إلى مستشفى الخانكة للصحة النفسية بمحافظة القليوبية، تنفيذًا لقرار جهات التحقيق بإيداعه إحدى دور الرعاية النفسية المتخصصة.

نقل المتهم تحت حراسة مشددة

وقالت المحامية أماني إبراهيم، دفاع المتهم، إن عملية النقل تمت تحت حراسة أمنية مشددة، وذلك عقب مثوله أمام جهات التحقيق بالإسكندرية، واستكمال الإجراءات القانونية الخاصة بالقضية.

تقرير طبي يؤكد اضطرابًا نفسيًا

وأشارت إلى أن قرار الإيداع جاء بعد ورود تقرير لجنة طبية ثلاثية من مستشفى العباسية للصحة النفسية، والتي أثبتت إصابة المتهم باضطراب نفسي حاد (فصام الشخصية)، وعدم إدراكه أو تمييزه وقت ارتكاب الواقعة.

قرار بحفظ الدعوى الجنائية

وكانت جهات التحقيق بالإسكندرية قد قررت عدم إقامة الدعوى الجنائية ضد المتهم لانتفاء مسئوليته الجنائية عن أفعاله، مع استكمال الإجراءات القانونية لإيداعه إحدى دور الرعاية النفسية لتلقي العلاج تحت إشراف طبي.

خلفية "مذبحة كرموز"

وتعود أحداث الواقعة إلى شهر مارس الماضي، حين تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بمحاولة انتحار شاب من الطابق الـ13 بمنطقة كرموز، قبل أن تكشف المعاينة وجود 6 جثامين داخل شقة الأسرة (الأم وخمسة أطفال) مصابين بجروح قطعية بالرقبة واليدين.

وأوضحت التحقيقات أن الأسرة كانت تمر بظروف معيشية صعبة، في ظل معاناة الأم من مرض السرطان، وانفصال الأب وامتناعه عن الإنفاق، بينما أدلى المتهم بأقوال سابقة أشار فيها إلى وجود ضغوط أسرية قاسية سبقت الواقعة.

