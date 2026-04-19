بالأسماء.. 12 مصابًا في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بكفر الشيخ

كتب : إسلام عمار

09:31 م 19/04/2026

إسعاف

أُصيب 12 شخصًا، اليوم الأحد، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل (بوكس) على الطريق الدولي الساحلي أمام شركة الكهرباء، بنطاق مركز البرلس بمحافظة كفر الشيخ.

استقبال المصابين بالمستشفى

ورصدت غرفة طوارئ مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ وصول 12 مصابًا إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى برج البرلس المركزي، مصابين بإصابات متنوعة نتيجة الحادث.

أسماء المصابين

وتبين من سجلات المستشفى إصابة كل من:
عبدالله محمد أحمد (24 عامًا)، محمد عمر أحمد عمر (37 عامًا)، عبدالجواد عبدالجواد سيد أحمد (35 عامًا)، أحمد محمد أحمد محمد (26 عامًا)، كامل عمر أحمد (31 عامًا)، عثمان أحمد عمر (60 عامًا).

كما أُصيب: عمر أحمد عمر (15 عامًا)، محمد عبدالفتاح جادالله (19 عامًا)، عمر ناجي جادالله (15 عامًا)، محمود عبدالغفار صابر (26 عامًا)، أحمد عمر أحمد جادالله (38 عامًا)، أحمد أحمد عمر جادالله (48 عامًا)، وجميعهم من مركز البرلس.

طبيعة الإصابات

وتنوعت الإصابات ما بين سحجات وكدمات، واشتباه ما بعد الارتجاج (P.C)، وخلع بالكتف، وجروح بفروة الرأس، ويخضع المصابون للفحوصات الطبية اللازمة داخل المستشفى.

الإجراءات القانونية

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث.

انقلاب سيارة بكفر الشيخ كفر الشيخ الطريق الدولي الساحلي مركز البرلس

"مبقاش بيغازلني وغرقته في دمه".. زوجة تقتل زوجها بـ22 طعنة في المنيا
زيادة الذباب في القاهرة والجيزة.. الزراعة تكشف الأسباب
قبل هجوم "بثينة".. كيف تحدث علي الحجار عن ابنته؟ "فيديو"
مصدر دبلوماسي: وفاة ضياء العوضي.. والجثمان في الطب الشرعي بالإمارات
زوجة ضياء العوضي: لم يتم إبلاغي بوفاة زوجي من أي جهة رسمية
رغم اتفاق وقف النار.. تبادل إطلاق نار بين البحرية الإيرانية والأمريكية في بحر عُمان
ترامب عن إيران: نستعد لضربهم بقوة أكبر
رياح وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات المقبلة
رسمياً.. رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإجازة عيد تحرير سيناء
أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة تفاعلية)