إعلان

تقارير إعلامية: إيران ترفض عقد جولة ثانية للمحادثات مع الولايات المتحدة

كتب : د ب أ

10:29 م 19/04/2026

المفاوضات الامريكية الايرانية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية، مساء اليوم الأحد، بأن القيادة الإيرانية تعارض عقد جولة ثانية من المحادثات مع الولايات المتحدة، وذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مفاوضيه سيتوجهون إلى باكستان غدا الاثنين لإجراء مفاوضات جديدة تهدف إلى إنهاء الحرب.

طهران ترفض عقد جولة ثانية

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" بأن طهران ترفض عقد جولة ثانية، بعدما أخفقت الجولة الأولى من المحادثات في باكستان الأسبوع الماضي، بسبب أن المطالب الأمريكية المفرطة، والتغيير المستمر في مواقف واشنطن، واستمرار الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، لا توفر "أي آفاق واعدة لإجراء مفاوضات جادة".

محادثات باكستان

ووصفت الوكالة التقارير التي تفيد بعقد جولة ثانية من المحادثات في باكستان الأسبوع المقبل بأنها حملة إعلامية تديرها الولايات المتحدة تهدف إلى ممارسة مزيد من الضغط على طهران عبر تبادل الاتهامات.

ترامب: ممثلينا سيصلون إلي إسلام آباد مساء غد الاثنين لإجراء مفاوضات مع إيران

وأعلن ترامب في وقت سابق، اليوم الأحد، أن ممثلين عن الولايات المتحدة سيصلون إلي إسلام آباد مساء غد الاثنين لإجراء مزيد من المحادثات، لكن لم يصدر أي تأكيد رسمي من جانب طهران بشأن ما إذا كان المفاوضون الإيرانيون سيتواجدون هناك أيضا.

وقالت مصادر في البيت الأبيض لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن الوفد الأمريكي سيضم نائب الرئيس جيه دي فانس، الذي قاد مفاوضات مطلع الأسبوع الماضي في إسلام آباد والتي انتهت دون نتائج ملموسة، إلى جانب المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس دونالد ترامب، جاريد كوشنر.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم"، وثيقة الصلة بالحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق أيضا بأنه لن يكون هناك أي مزيد من المفاوضات ما دامت البحرية الأمريكية تواصل إغلاق مضيق هرمز، وذلك نقلا عن مصدر مطلع لم تحدد هويته.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مفاوضات إيران وأمريكا محادثات باكستان حرب إيران إيران وأمريكا

أحدث الموضوعات

هل يشهد الصيف المقبل تخفيفًا للأحمال؟.. الكهرباء ترد
أخبار مصر

هل يشهد الصيف المقبل تخفيفًا للأحمال؟.. الكهرباء ترد
نبات مفترس يثير الدهشة.. يصطاد الحشرات ويبتلع كائنات أكبر
علاقات

نبات مفترس يثير الدهشة.. يصطاد الحشرات ويبتلع كائنات أكبر
ضياء العوضي.. "طبيب الجدل" حياً وميتاً
أخبار مصر

ضياء العوضي.. "طبيب الجدل" حياً وميتاً
فخ "التغريدات".. كيف أعاد تسرع ترامب وعراقجي إغلاق مضيق هرمز؟
شئون عربية و دولية

فخ "التغريدات".. كيف أعاد تسرع ترامب وعراقجي إغلاق مضيق هرمز؟
"مبقاش بيغازلني وغرقته في دمه".. زوجة تقتل زوجها بـ22 طعنة في المنيا
حوادث وقضايا

"مبقاش بيغازلني وغرقته في دمه".. زوجة تقتل زوجها بـ22 طعنة في المنيا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

