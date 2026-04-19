الاعتداء على فتاة داخل منزل مهجور في القليوبية

ما بدأ كاحتفال عادي بمناسبة الربيع "شم النسيم"، انتهى بكابوس موثق في مقطع فيديو صادم هز القليوبية. لحظات تحولت فيها الثقة إلى فخ، والضحك إلى خوف، قبل أن تتدخل الأجهزة الأمنية لكشف الحقيقة كاملة لواقعة فتيات قها.

فيديو فتاة القليوبية

الأجهزة الأمنية كشفت ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن إجبار بعض الأشخاص فتاة على التجرد من ملابسها تحت تهديد الأسلحة البيضاء ومحاولة إرغام شخص آخر على التعدي عليها بمنزل مهجور بأرض زراعية بدائرة قسم شرطة قها.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد المجنى عليهم بمقطع الفيديو (فتاتان، 3 أشخاص – مقيمين بدائرة قسم شرطة قها) وبسؤالهم قرروا بارتباطهم بعلاقة صداقة.

شم النسيم تحول لكابوس

بتاريخ 13 الجارى حال احتفالهم بأعياد شم النسيم توجهوا لمحل إقامة أحد الأشخاص لرسم "وشوم"، حيث فوجئوا بحضور شخصين "صديقى الأخير" لمحل إقامته بناءً على اتصاله بهما واقتيادهم تحت تهديد أسلحة بيضاء وعصى خشبية بمنزل مهجور بأرض زراعية مجاورة للمنزل، وتناوبوا التعدى على إحدى الفتاتين ومحاولة إرغام أحد المجنى عليهم بالتعدى عليها، وتصويرهم لمقطع الفيديو لتهديدهم بنشره فى حالة إبلاغهم الشرطة ونفوا تقدمهم ببلاغ خشية افتضاح أمرهم.

رسام الوشوم والمنزل المهجور

أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة رسام الوشوم وصديقيه "أحدهما عنصر جنائى" واعترفوا بارتكاب الواقعة، وقرر أحدهم بنشره مقطع الفيديو على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعى لترهيب المجنى عليهم وحذفه عقب ذلك.

اقرأ أيضا:

اتقفش في الكمين.. القصة الكاملة لنجل ميدو في واقعة "المخدرات والخمر" بالتجمع

حقيقة فيديو التعدي على فتاة بشبرا الخيمة: ممارسة علاقة آثمة برضاها

الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين