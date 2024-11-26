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بالصور- حريق هائل داخل مصنع غزل في الغربية

02:05 م الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
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الغربية - مروة شاهين:

شهدت قرية الراهبين التابعة لمركز ومدينة سمنود، بمحافظة الغربية، نشوب حريق هائل داخل مصنع غزل، إثر ماس كهربائى، وتحاول قوات الحماية المدنية من السيطرة على ألسنة اللهب.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة سمنود، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بقرية الراهبين، باندلاع حريق هائل داخل مصنع غزل بقرية الراهبين، وارتفاع ألسنة اللهب تتصاعد كثيف للدخان.

انتقلت قوة أمنية، وتم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء، و3 سيارات إسعاف إلى محل الواقعة، وتحاول قوات الحماية المدنية من السيطرة على ألسنة اللهب وإخماد النيران قبل امتدادها إلى المصانع والشقق السكنية المجاورة، وتبين أن مصنع الغزل مقام على مساحة 700 متر بقرية الراهبين، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

حريق الغربية مصنع غزل سمنود
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