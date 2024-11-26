للموسم الثالث.. توزيع جوائز مسابقة "الـ 16 فن" بجامعة الإسكندرية- صور

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الإسكندرية – محمد عامر:

نظمت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة الإسكندرية حفل توزيع جوائز مسابقة الـ 16 فن، وذلك ضمن مشاركة الجامعة في الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة "حملة الـ 16 يوم ضد العنف"، والتي تستمر في الفترة من 25 نوفمبر إلى 10 ديسمبر المقبل.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتورة منال فودة، المدير التنفيذي لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة، والدكتورة سحر شريف، عضو مجلس إدارة الوحدة ووكيل كلية الآداب لشؤون خدمة المجتمع السابق، والدكتورة سحر عيسى، عضو مجلس إدارة الوحدة، والدكتور إبراهيم حجاج، أستاذ النقد والدراما بقسم الدراسات المسرحية بكلية الآداب جامعة الإسكندرية.

وأوضحت المدير التنفيذي لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة، أن هذه المسابقة تعقد للعام الثالث على التوالي بهدف رفع الوعي لدى طلاب الجامعة، لمناهضة العنف ضد المرأة بجميع أشكاله.

وأشارت وكيل كلية الآداب لشؤون خدمة المجتمع السابق وعضو مجلس إدارة الوحدة، أن جامعة الإسكندرية تشجع الطلاب على مناهضة العنف ضد المرأة، والتعبير عن ذلك من خلال أعمالهم الفنية، لإحلال السلام في المجتمع ومناهضة العنف المجتمعي.

وكرم الحفل 16 فائزًا في المسابقة على مستوى الجامعة، وتقديم شهادات تقدير وجائزة مادية قيمتها 1000 جنيه لكل طالب، فضلًا عن تكريم أعضاء لجنة التحكيم والأطفال من متطوعي الوحدة.







