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"دهسه قطار".. مصرع طالب ثانوى فى قويسنا

01:51 م الإثنين 25 نوفمبر 2024

سيارة اسعاف

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المنوفية- أحمد الباهي:

لقى طالب بالصف الثاني الثانوي من مدينة قويسنا محافظة المنوفية، مصرعه، صباح اليوم، أثناء عبوره شريط السكة الحديد بقويسنا من مكان غير مخصص لعبور المشاة.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بالواقعة، وتبين أن المتوفى يُدعى "محمد عبد المطلب أحمد السيد" 17 عامًا، من مدينة قويسنا ومقيد بمدرسة الشهيد عبد المنعم مسلم الثانوية المشتركة بقرية أشليم.

ونقلت سيارة إسعاف جثمانه إلى مستشفى قويسنا العام تحت تصرف النيابة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

مصرع طالب قويسنا دهس طالب
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