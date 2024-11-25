السيطرة على حريق داخل مطعم شهير بمدينة كفر شكر

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية، على حريق اندلع داخل مطعم شهير بشارع جمال عبد الناصر بمدينة كفر شكر، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة بالواقعة، وانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وقوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وجرى الدفع بـ 5 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المساكن والمحلات التجارية المجاورة حفاظا على أرواح وسلامة المواطنين.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.