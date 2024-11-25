بالصور.. السياحة تزدهر في سانت كاترين رغم برودة الطقس

جنوب سيناء – رضا السيد:

تشهد مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، إقبالا سياحيا كبيرا لزيارة المعالم الدينية والأثرية، والقيام برحلات السفاري داخل وديانها للاستمتاع بطبيعتها الخلابة التي تتمتع بها خلال الموسم الشتوي.

وقال مبروك الغمريني، رئيس المدينة، إن المدينة تشهد إقبالا سياحيا من مختلف جنسيات العالم على الرغم من انخفاض درجة الحرارة بها والتي تصل إلى 7 درجات مئوية ليلًا، للاستمتاع بطبيعتها الشتوية الفريدة، والتي تزيد من طبيعتها الروحانية التي تأثر قلوب كافة زائريها، مشيرًا إلى أن المدينة تستقبل أيضًا الرحلات المدرسية المختلفة سواء كانت من داخل المحافظة أو من خارجها.

وأوضح رئيس المدينة في تصريح اليوم، أن المدينة استقبلت اليوم 540 سائحًا أجنبيًا، و160 زائرا مصريا من مختلف المحافظات، بإجمالي 700 سائح وزائر، ومن المقرر أن يقوموا بتنفيذ برنامجهم السياحي داخل المدينة بعد تفويجهم، وتحديد دليل بدوي "مرشد سياحي" خاص بكل فوج لمرافقتهم خلال البرنامج الخاص بهم، ومساعدتهم وتذليل كافة العقبات خلال رحلتهم.

وأكد أن جبل موسى مفتوح أمام رحلات الصعود إلى قمته للاستمتاع بالطبيعة الروحانية الخلابة للمدينة، ومشاهدة لحظات الغروب والشروق، وتعانق السحاب مع الجبال لترسم لوحة فنية رائعة، مع التأكيد على اتخاذ كافة التدابير اللازمة خلال رحلة الصعود والهبوط، وارتداء الملابس الثقيلة خلال التواجد على قمة الجبل ليلًا نظرًا لانخفاض درجة الحرارة التي تصل إلى حد الصقيع.

ولفت إلى أن دير سانت كاترين يستقبل الزوار من مختلف الجنسيات، وذلك في الأوقات الرسمية الخاصة بالزيارات، ويقوم المسئولين عن الدير بشرح تفصيلي عن المعالم السياحية التي توجد داخل الدير للزائرين.