محافظ جنوب سيناء يعلن عن إنشاء 2000 وحدة سكنية في مدينة دهب

جنوب سيناء - رضا السيد:

تفقد الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، مدينة دهب، لمتابعة بعض المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، ولقاء مشايخ وعواقل البدو، والمستثمرين، لرسم خريطة طريق المشروعات المخطط تنفيذها بالمدينة خلال الفترة المقبلة.

وشهد المحافظ، تسليم 8 عقود عمل لذوي الهمم، و17 شهادة إتمام دورات تدريبية لأبناء المدينة في مجالات الحاسب الآلي، والتفصيل، والحياكة، التي جرى تنظيمها من قبل مديرية العمل، ضمن فعاليات مبادرة “بداية جديدة” الرئاسية التي تهدف إلى بناء الإنسان المصري، وتطوير المهارات لتعزيز فرص العمل، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، و تأتي هذه المبادرة في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي أطلقها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وخلال جولته التفقدية، زار المحافظ المنطقة التجارية الترفيهية “دهب سكوير”، و التي تضم 49 محلًا بمساحة 54 متر مربع لكل منها، هايبر ماركت بمساحة 600 متر مربع، ممشى سياحي، مطاعم عالمية، حدائق أطفال وملاهي، مسرح وسينما، كافيهات، ونافورة راقصة.

وأكد المحافظ، أن هذه المشروعات تأتي في إطار تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة لأبناء المدينة.

كما تفقد المحافظ مبادرة “ملابسك تسعدهم”، وهي تجربة جديدة بالمحافظة تهدف إلى التكافل الاجتماعي من خلال تجميع وتوزيع ملابس مستعملة بالمجان، مشيدًا، بالمبادرة ومطالبا بتعميمها على مستوى المدن بالمحافظة.

كما شملت الجولة زيارة شاطئ اللاجونا في دهب، الذي يعد من أجمل المناطق السياحية الشاطئية عالميًا، حيث يمارس الزوار الأنشطة الرياضية مثل السنوركلينج والويند سيرف.

كما زار محمية أبو جالوم، التي تتميز بطبوغرافية فريدة تجمع بين الشعاب المرجانية، الكائنات البحرية، الجبال، والوديان، مما يجعلها من المناطق الاستثمارية الواعدة في المدينة.

وأعلن المحافظ خلال لقائه بمشايخ وعواقل دهب عن دراسة إنشاء 2000 وحدة سكنية على أربع مراحل، تبدأ ببناء 500 وحدة لتلبية احتياجات أبناء المدينة.

كما كشف عن خطط لإنشاء معهد لعلوم البحار والسياحة والفندقة بالتعاون مع جامعة السويس، بهدف تأهيل وتدريب أبناء المنطقة للعمل في مجال السياحة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسائحين.

وأعلن المحافظ عن تنفيذ 28 مشروعًا ضمن المرحلة الأولى لتطوير مدينة دهب، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (هابيتات). تشمل المشروعات تطوير منطقة اللاجونا والمرافق والخدمات السياحية، بهدف وضع دهب في مكانة متميزة على خريطة السياحة العالمية.

وأكد محافظ جنوب سيناء، خلال لقائه مع مشايخ وعواقل دهب على أهمية مشاركة المواطنين في عملية التنمية باعتبارهم شركاء أساسيين في نجاح المشاريع التنموية. ودعاهم للمشاركة الجادة في تطوير المدينة وتحقيق الأهداف المرجوة.

وأشار المحافظ إلى أن الاستراتيجية التنموية للمحافظة تتماشى مع توجيهات الدولة في دعم المشروعات الكبرى وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، بهدف توفير المزيد من فرص العمل للشباب وتحقيق أعلى عائد من المشروعات السياحية.

ولفت المحافظ إلى أن الدولة المصرية تستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030، مشددًا على أهمية أن تسهم جنوب سيناء في تحقيق هذه الأهداف من خلال تحسين الخدمات السياحية وتحفيز الطلب على المقاصد السياحية بالمحافظة.

وفي ختام اللقاء، قدم مشايخ وعواقل دهب درعًا تذكاريًا لمحافظ جنوب سيناء، تقديرًا لجهوده واستماعه إلى مطالبهم ومقترحاتهم، معبرين عن امتنانهم للقيادة السياسية واهتمامها بأهالي جنوب سيناء.