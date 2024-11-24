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النقل دهست الأجرة.. مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين في حادث على طريق الزعفرانة

04:33 م الأحد 24 نوفمبر 2024
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    شدة التصادم هشمت السيارة الأجرة
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السويس- حسام الدين أحمد:

لقى شخص مصرعه، وأصيب اثنان آخران في حادث تصادم شاحنة نقل ثقيل بسيارة أجرة، على طريق "السخنة- الزعفرانة".

وتلقى مرفق إسعاف السويس بلاغا من قائدي السيارات يفيد بالحادث، ووجه الدكتور مينا فوزي سيارتين إسعاف لموقع البلاغ، قبل منطقة الزعفرانة بمسافة 10 كيلو.

وأفادت المعاينة بأن الحادث وقع على الطريق المؤدي إلى السخنة، بسبب السرعة الزائدة وعدم تقدير المسافات وسير قائد النقل في الاتجاه المعاكس، ما تسبب في حدوث التصادم بالمقابلة، وتهشم السيارة الأجرة، حمولة 7 ركاب.


وقال مصدر طبي، إن الحادث أسفر عن إصابة اثنين ومصرع مواطن يدعى رمضان عبدالعزيز دكرور.

مصرع شخص طريق الزعفرانة حادث تصادم شاحنة نقل ثقيل إسعاف السويس
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