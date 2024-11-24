طفلة تسقط من علو وتفارق الحياة في بني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

لفظت طفلة أنفاسها الأخيرة، إثر سقوطها من أعلى منزل أسرتها بقرية الديابية التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بوصول "أميرة.س"، 8 أعوام، إلى مستشفى الواسطى المركزي، جثة هامدة، إثر إصابتها باشتباه نزيف بالمخ، وكدمات متفرقة، ادعاء سقوط من علو.

وتبين من التحريات، وسؤال عائلتها أنه أثناء لهو الطفلة في منزل أسرتها بقرية الديابية التابعة لمركز الواسطى، سقطت من أعلى، ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة.