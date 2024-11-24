خلال 3 أيام.. "بيطري المنيا" تنظم 5 قوافل لتقديم 2734 خدمة مجانية

المنيا - جمال محمد:

نفذت مديرية الطب البيطري بالمنيا، 5 قوافل علاجية مجانية وقائية إرشادية بقرى ومراكز المحافظة، تنفيذاً لتكليفات اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، بتكثيف القوافل البيطرية العلاجية المجانية بهدف تحسين أداء الخدمات البيطرية في المناطق الريفية، وتقديم أفضل الخدمات للمُربين حفاظاً على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد السيد مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، أن المديرية نفذت 5 قوافل بيطرية علاجية مجانية ووقائية إرشادية على مدار 3 أيام تضمنت قرى: (زهرة، التوفيقية، زاوية سلطان، إدمو، ومنسافيس) بإجمالي 2734 خدمة، ففي قرية زهرة التابعة لمركز المنيا جرى تقديم 397 خدمة علاجية، وفي قرية التوفيقية التابعة لمركز سمالوط تم تقديم 547 خدمة، وفي قرية زاوية سلطان التابعة لمركز المنيا تم تقديم ٦٥٧ خدمة علاجية.

وفي قرية منسافيس بمركز أبو قرقاص جرى تقديم 485 خدمة علاجية، وفي قرية إدمو تم تقديم 648 خدمة علاجية، وتنوعت الخدمات ما بين (علاج باطني، وتجريع ضد الطفيليات الداخلية، ورش ضد الطفيليات الخارجية، وفحص باستخدام جهاز السونار، تلقيح اصطناعي، إجراء عمليات جراحية، تحصين)، بالإضافة إلى تدريب عدد من الطلبة وحديثي التخرج من كليات الطب البيطري.