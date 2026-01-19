صحة الشرقية تعلن بدء حملة قومية لنشر ثقافة سلامة المرضى (صور)

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية تفعيل وتنفيذ الحملة القومية للتوعية بسلامة المرضى «365 يوم سلامة» بجميع المستشفيات والإدارات والوحدات الصحية على مستوى المحافظة، وذلك في إطار جهود وزارة الصحة والسكان لرفع الوعي المجتمعي، ودعم ممارسات سلامة المرضى داخل المنشآت الصحية.

وقال الدكتور أحمد البيلي، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن الحملة تستهدف تعزيز ثقافة سلامة المرضى، وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، والحد من المخاطر والأخطاء الطبية، بما ينعكس إيجابًا على تجربة المريض ومستوى رضاه عن الخدمة الصحية.

وأوضح وكيل الوزارة أن الحملة تُنفذ تحت شعار «اسأل… شارك… تأكد من أجل سلامتك»، وبدأت اعتبارًا من السبت الموافق 17 يناير 2026، وتستمر على مدار عام كامل، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الصحة بنشر رسائل توعوية مستمرة وممنهجة داخل جميع المنشآت الصحية.

وأشار وكيل الوزارة إلى أهمية التكامل بين فرق الثقافة الصحية وسلامة المرضى، لضمان وصول الرسائل التوعوية المعتمدة إلى مختلف فئات المجتمع داخل المنشآت الصحية، بما يحقق أهداف الحملة، ويؤكد حرص الوزارة والمديرية على الارتقاء المستمر بجودة الخدمات الصحية، وتحقيق أعلى معدلات الأمان والسلامة للمرضى.

وتأتي الحملة في ضوء توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وبمتابعة قيادات الوزارة والمديرية، وبالتنسيق بين إدارات الجودة وسلامة المرضى، والثقافة الصحية، والإعلام والتربية السكانية.

من جانبه، أوضح محمود عبد الفتاح، مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، أنه جرى تدريب مسؤولي إشراك المرضى، وفرق سلامة المرضى، والمثقفين الصحيين على تنفيذ أنشطة الحملة، التي تهدف إلى رفع وعي المرضى وذويهم بمفهوم سلامة المرضى، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم داخل المنشآت الصحية، وتعزيز مشاركتهم الإيجابية في رحلتهم العلاجية.

وأضاف "عبد الفتاح" أن تنفيذ الحملة يتم من خلال نشر رسائل توعوية يومية داخل المستشفيات والإدارات الصحية باستخدام المطبوعات وشاشات العرض، إلى جانب تنفيذ أنشطة توعوية متنوعة، وفقًا للمحاور المعتمدة من الإدارة العامة لسلامة المرضى بوزارة الصحة والسكان.