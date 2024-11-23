إصابة 7 مواطنين في انقلاب ميكروباص بالإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

أصيب 7 مواطنين إثر انقلاب سيارة ميكروباص، اليوم السبت، بطريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي.

تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية بلاغا من إدارة شرطة النجدة يفيد انقلاب سيارة ميكروباص بالكيلو 23 بطريق الإسكندرية الصحراوى أمام المدينة الجامعية بعد المستعمرة اتجاه القاهرة.

انتقل ضباط الشرطة والمرور و5 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص انقلاب سيارة بالطريق المشار إليه بعد اختلال عجلة القيادة بيد قائدها.

أسفر الحادث عن إصابة 7 مواطنين وجرى نقل 4 مصابين إلى مستشفى العامرية العام ومصابين اثنين إلى مستشفى كرموز ومصاب إلى مستشفى جمال حمادة

فيما جرى رفع السيارة من الطريق الصحراوي وإعادة تسيير حركة المرور مرة أخرى.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.